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    Генпрокурор Краснов: По требованию России за рубежом арестовали активы на 500 млн долларов

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    Незаконно выведенные из России финансовые активы и недвижимость остаются под арестом на зарубежных счетах по требованию и при контроле Генпрокуратуры России. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов 23 сентября.

    По словам главы надзорного ведомства, арестованные активы оцениваются в 500 млн долларов, а также арестовано 60 объектов недвижимого имущества, сообщает «Интерфакс». Он отметил, что в феврале этого года в Россию удалось вернуть 3,5 млн долларов, похищенных у одного из ведущих вагоностроительных предприятий страны.

    Также он добавил, что международное антикриминальное сотрудничество «осложняется неконструктивной позицией отдельных стран».

    В июне Минюст США сообщал, что в результате санкций были заморожены активы граждан России на сумму около $30 млрд, еще на сумму $300 млрд были заморожены активы ЦБ, которые находятся за границей.

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