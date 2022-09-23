Генпрокурор Краснов: По требованию России за рубежом арестовали активы на 500 млн долларов

Незаконно выведенные из России финансовые активы и недвижимость остаются под арестом на зарубежных счетах по требованию и при контроле Генпрокуратуры России. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов 23 сентября.



По словам главы надзорного ведомства, арестованные активы оцениваются в 500 млн долларов, а также арестовано 60 объектов недвижимого имущества, сообщает «Интерфакс». Он отметил, что в феврале этого года в Россию удалось вернуть 3,5 млн долларов, похищенных у одного из ведущих вагоностроительных предприятий страны.