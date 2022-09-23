День туризма и «МотоГТО» перекроют улицы Петербурга и пустят в объезд автобусы

В воскресенье, 24 сентября, в Петербурге пройдут сразу несколько мероприятий с перекрытием движения. Почти два десятка автобусных маршрутов в центре будут приостанавливать движение, еще четыре сменят трассы, сообщает 23 сентября пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

По информации комитета по транспорту Петербурга, в связи с проведением Всероссийского дня туризма 24 сентября перекроют движение в центре города: с 2:40 до 6:00 — по Дворцовому мосту и перекресткам Университетской набережной и съездам с Дворцового моста и Дворцового проезда с Дворцовой и Адмиралтейской набережными.

— по Дворцовому мосту и перекресткам Университетской набережной и съездам с Дворцового моста и Дворцового проезда с Дворцовой и Адмиралтейской набережными. с 20:00 до 20:35 и с 21:45 до 22:10 — по Благовещенскому мосту и перекресткам Университетской набережной с набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной с площадью Труда и съездами с Благовещенского моста.

— по Благовещенскому мосту и перекресткам Университетской набережной с набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной с площадью Труда и съездами с Благовещенского моста. с 20:35 до 22:10 — на Дворцовом мосту с перекрестками Университетской набережной и съездов с Дворцового моста и Дворцового проезда с Дворцовой и Адмиралтейской набережными, Дворцовой набережной от Троицкого моста до Дворцового моста, Адмиралтейской набережной от Сенатской площади до Дворцового моста, набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевой площади, Биржевой площади, Университетской набережной от Менделеевской линии до Биржевой площади, в Дворцовом проезде, на Невском проспекте от Малой Морской улицы в направлении к Адмиралтейскому проспекту и в Биржевом проезде.

С 0:00 до 23:59 на участке Дворцовой набережной от дома 36 до Дворцового моста сузят проезжую часть. На этот же срок запретят парковаться в Биржевом проезде, на Биржевой площади, набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевой площади, Университетской набережной от Менделеевской линии до Биржевой площади и Дворцовой набережной от Дворцового проезда до дома 38 по Дворцовой и Эрмитажного моста до Дворцового моста.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





Для проведения фестиваля «МотоГТО» в рамках закрытия мотосезона с 0:00 до 23:59 24 сентября нельзя будет парковаться на Амбарной улице от Херсонской улицы до площади Александра Невского и Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки. Движение будут перекрывать:

с 7:00 до 23:59 — на Дворцовой площади;

с 14:55 до 15:15 — по Дворцовому проезду в направлении от Невского проспекта к Дворцовому мосту;

с 14:55 до 15:19 — на Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста;

с 15:00 до 15:20 — на Суворовской площади, перекрестках Каменноостровского проспекта с Петровской набережной и Дворцовой набережной со съездами с Суворовской площади на Троицкий мост;

с 15:00 до 15:21 — на Дворцовой набережной в направлении от Дворцового моста к Прачечному мосту;

с 15:00 до 15:22 — на набережной Кутузова в направлении от Троицкого моста к Литейному мосту;

с 15:05 до 15:25 — на Воскресенской набережной в направлении от Литейного моста к Водопроводному переулку;

с 15:10 до 15:31 — на Смольной набережной в направлении от Водопроводного переулка к Большеохтинскому мосту;

с 15:15 до 15:35 — на Синопской набережной в направлении от Большеохтинского моста к Херсонской улице;

с 15:20 до 15:36 — на Амбарной улице в направлении от Херсонской улицы к площади Александра Невского;

с 15:20 до 15:37 — на площади Александра Невского в направлении от Амбарной улицы к Невскому проспекту;

с 15:20 до 15:47 — на Невском проспекте в направлении от площади Александра Невского к Адмиралтейскому проспекту;

с 15:30 до 15:50 — в Дворцовом проезде в направлении от Невского проспекта к Дворцовому мосту.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





В связи с перекрытиями из-за этих двух мероприятий с 14:55 до 15:50 воскресенья автобусы маршрутов №№ 3 , 7, 15, 8, 22, 24, 26, 27, 46, 49, 54, 65, 74, 76, 91, 132, 141 и 181 будут курсировать по центру с приостановками, сообщает «Пассажиравтотранс». Кроме того, с 20:00 до 22:10 изменятся трассы четырех маршрутов: автобусы № 6 будут курсировать на участках «Наличная улица — станция метро «Василеостровская» и «площадь Стачек — Театральная площадь», № 7 — от Наличной улицы только до метро «Василеостровская», № 24 — от Хасанской улицы до метро «Адмиралтейская» и № 100 — на участках «Наличная улица — метро «Василеостровская» и «Балтийский вокзал — Театральная площадь».



Кроме того, 24 сентября пройдет еще и Кубок Санкт‑Петербурга по автомобильному спорту. В связи с этим с 9:00 до 19:00 сузят проезжую часть и запретят парковаться на набережной канала Грибоедова от дома 54 до дома 52.