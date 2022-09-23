Девятилетняя Соня мечтает самостоятельно ходить. Чтобы сделать первые шаги, ей нужна помощь

Соня — весёлая и смышлёная девочка, любит играть, очень коммуникабельна. В целом, обычный ребёнок. Если бы не одно «но» — она не может ходить из-за ДЦП. Недавно Соня перенесла операцию, и чтобы сделать свои первые шаги, ей нужно пройти реабилитацию в одном из медцентров. Но курс не входит в ОМС.

Соня — одна из сестёр-двойняшек. На 10 неделе у мамы случилась отслойка плаценты. Медики внимательно вели беременность, но ранних родов избежать не удалось. Девочки появились на свет на 30 неделе. Соне повезло меньше, чем её сестре Маше. Она не задышала сама. Аппарат ИВЛ, реанимация и гнетущая неизвестность. Гарантий, что Соня выживет, никто не давал.

Полтора месяца петербургские врачи боролись за жизнь Сони и выхаживали её. Кроху спасли, но отделы мозга, отвечающие за движение, сильно пострадали. В пять месяцев, как только малышка немного восстановилась, начались её реабилитации, которые продолжаются и по сей день.

В Петербурге есть прекрасные возможности для реабилитации детей с ДЦП. Соня посещала как государственные, так и частные центры. С ней постоянно занимаются дома. Только благодаря этому получилось отвоевать у ДЦП многие и многие навыки. Но ходить самостоятельно пока никак не получается. Этому мешала сильнейшая спастика, которая скручивала мышцы, сковывала ноги, не давала ни малейшей возможности сделать и шага самостоятельно.

Сейчас же Соне провели операцию. Спастика ушла. Но чтобы девочка ходила, необходимо ещё больше занятий со специалистами. И, к сожалению, того, что можно получить по ОМС, для значимого прогресса недостаточно. Приходится обращаться в частные центры Петербурга, которые считаются одними из лучших в стране. В одном из таких центров к Соне сразу нашли подход, что крайне важно. Благодаря специалистам, у девочки произошёл настоящий прорыв в развитии. И сейчас ей очень нужно снова попасть в эти руки, чтобы научиться ходить.