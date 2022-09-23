В Петербурге резко стало меньше смертей от коронавируса

Федеральный оперштаб сообщил о резком снижении суточной смертности от коронавируса. В суточную летальную статистику 23 сентября включили всего 12 человек, вместо в среднем 20 в последние дни. По России относительно стабильные 104 новых летальных исхода.



Также, по состоянию на 23 сентября, в России за сутки выявлено 53 335 новых случаев COVID-19, в том числе 3 936 в Петербурге. Госпитализировано 3 915 человек, на 5,3% больше по сравнению с 22 сентября. Из них в городе на Неве — 234.