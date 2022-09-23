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    В ВТБ запустили депозиты в юанях для бизнеса

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    Возможность разместить депозиты и неснижаемые остатки на счете в китайских юанях предоставили корпоративным клиентам ВТБ. Как отмечают в банке, это станет альтернативой депозитам в других иностранных валютах и позволит диверсифицировать портфель средств. Возможны различные суммы и сроки размещения, а проценты выплачиваются на счет, открытый в валюте вклада.

    — На фоне дедолларизации российской экономики юань становится всё более привлекательным активом для юридических лиц, — пояснила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова. — Новые инструменты в «мягких» валютах становятся альтернативным способом вложения средств и получения дополнительного дохода.

    — Мы видим рост товарооборота между Россией и Китаем, — сказал старший вице-президент Виталий Сергейчук. — Многие наши клиенты перестраивают логистические и товарные цепочки, растёт экспорт и импорт, в расчётах российские компании и их китайские контрагенты постепенно переходят на национальные валюты. Депозиты для юридических лиц станут инструментом для размещения ликвидности в юанях, которая, в свою очередь, позволит нам сформировать пассивную базу под кредитование в китайской валюте

    Как отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ, с начала года портфель ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса вырос на 10 % и достиг 2,18 трлн рублей. Новое предложение, как ожидается, поможет бизнесу в развитии деловых отношений и реализации проектов.

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