В ВТБ запустили депозиты в юанях для бизнеса

Возможность разместить депозиты и неснижаемые остатки на счете в китайских юанях предоставили корпоративным клиентам ВТБ. Как отмечают в банке, это станет альтернативой депозитам в других иностранных валютах и позволит диверсифицировать портфель средств. Возможны различные суммы и сроки размещения, а проценты выплачиваются на счет, открытый в валюте вклада.

— На фоне дедолларизации российской экономики юань становится всё более привлекательным активом для юридических лиц, — пояснила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова. — Новые инструменты в «мягких» валютах становятся альтернативным способом вложения средств и получения дополнительного дохода.

