В ВТБ запустили депозиты в юанях для бизнеса

Возможность разместить депозиты и неснижаемые остатки на счете в китайских юанях предоставили корпоративным клиентам ВТБ. Как отмечают в банке, это станет альтернативой депозитам в других иностранных валютах и позволит диверсифицировать портфель средств. Возможны различные суммы и сроки размещения, а проценты выплачиваются на счет, открытый в валюте вклада.
— На фоне дедолларизации российской экономики юань становится всё более привлекательным активом для юридических лиц, — пояснила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова. — Новые инструменты в «мягких» валютах становятся альтернативным способом вложения средств и получения дополнительного дохода.
— Мы видим рост товарооборота между Россией и Китаем, — сказал старший вице-президент Виталий Сергейчук. — Многие наши клиенты перестраивают логистические и товарные цепочки, растёт экспорт и импорт, в расчётах российские компании и их китайские контрагенты постепенно переходят на национальные валюты. Депозиты для юридических лиц станут инструментом для размещения ликвидности в юанях, которая, в свою очередь, позволит нам сформировать пассивную базу под кредитование в китайской валюте
Как отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ, с начала года портфель ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса вырос на