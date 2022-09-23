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    Из-за дефицита газа Volkswagen может перенести производства из Германии

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    Volkswagen AG может перенести производства из Германии и Восточной Европы, если дефицит газа сохранится после зимы. У автопроизводителя есть крупные заводы в ФРГ, Чехии и Словакии. Эти государства входят в число европейских стран, наиболее зависимых от российского газа.

    «В качестве среднесрочных альтернатив мы рассматриваем большую локализацию операций, перемещение производственных мощностей или технические варианты, которые уже являются обычной практикой в контексте проблем, связанных с нехваткой полупроводников и других сложностей в цепочках поставок», — заявил директор по закупкам VW Гэн У, его цитирует Bloomberg.

    Бенефициарами релокации производства могут стать страны на юго-западе Европы и на севере региона — те, у кого есть выход к морю. Представитель VW объяснил, что у этих государств есть наилучший доступ к поставкам сжиженного природного газа (СПГ).

    Volkswagen уже имеет автомобильные заводы в нескольких странах с терминалами СПГ — в Португалии, Испании и Бельгии.

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