Из-за дефицита газа Volkswagen может перенести производства из Германии

Volkswagen AG может перенести производства из Германии и Восточной Европы, если дефицит газа сохранится после зимы. У автопроизводителя есть крупные заводы в ФРГ, Чехии и Словакии. Эти государства входят в число европейских стран, наиболее зависимых от российского газа.



«В качестве среднесрочных альтернатив мы рассматриваем большую локализацию операций, перемещение производственных мощностей или технические варианты, которые уже являются обычной практикой в контексте проблем, связанных с нехваткой полупроводников и других сложностей в цепочках поставок», — заявил директор по закупкам VW Гэн У, его цитирует Bloomberg.