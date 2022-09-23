Вспыхнувший в лифте электросамокат запер жителя Краснодара в огненной ловушке

Видео: «Кубань 24»
Житель Краснодара получил серьезные ожоги, когда его электросамокат самовоспламенился в лифте многоквартирного дома. Произошедшее попало на камеру наблюдения.
Сам пожар произошел утром 21 сентября в одной из многоэтажек на улице Красных Партизан в Краснодаре, сообщает 23 сентября портал «Кубань 24». Местный житель, собираясь на работу, заметил у самоката технические неисправности и взял его с собой, чтобы отдать в ремонт. В лифте самокат загорелся.
Как рассказали 93.RU в УМВД города, из-за дыма двери лифта заблокировались, и мужчина не смог выбраться. В результате 37-летний краснодарец получил ожоги третьей степени. По предварительным данным, у него обожжено 60% кожных покровов. Мужчину госпитализировали, а полиция начала проверку по факту произошедшего.