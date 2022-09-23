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    В Ленинградском зоопарке показали упитанный «цветок» с хвостом и глазами

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    Зелёный и любит воду, но не цветок. Хамелеон из Ленинградского зоопарка дал мастер-класс по мимикрии.

    Упитанная ящерица карабкалась по веточкам растения, цепляясь за листья крошечными лапками. Если бы не подвижность, её было бы не так легко заметить.

    «На видео толстенькая самка йеменского хамелеона принимает душ. Вода должна быть комнатной температуры и распыляться капельками рядом с хамелеоном», — сообщили 23 сентября в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

    Рептилия не только охлаждала бочка, но и пила воду, широко открывая рот.

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