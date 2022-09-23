70 многодетных отцов, призванных в рамках частичной мобилизации, отпустили из военкоматов в Бурятии по домам

Главе Бурятии Алексею Цыденову пришлось объясняться с земляками после того, как повестки получили не служившие в армии и многодетные отцы. Он уверил, что многодетных и не служивших отпустят.
«Те, кто в армии по каким-либо причинам не служил, частичной мобилизации не подлежат. Многодетные — четыре и более несовершеннолетних детей — также не подлежат мобилизации. Вчера и сегодня выдавались повестки в том числе и таким призывникам», — подтвердил он в посте на своей странице «ВКонтакте» 22 сентября.
Цыденов заверил, что после уточнения данных таких людей отпускали домой. Например, утром 22 сентября к семьям вернулись 70 многодетных отцов.
Глава республики попросил земляков, если они попадают под эти категории и получили повестки, то нужно явиться в военкоматы и на пункты сбора с подтверждающими документами.
Для всех вопросов по частичной мобилизации в Бурятии можно будет проконсультироваться по единому номеру 122, который начал работать с 10 утра 23 сентября.