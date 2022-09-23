Неизвестный мужчина шел по Киевскому шоссе навстречу фуре. Спасти его не смогли

Смертельное ДТП с пешеходом произошло ночью 22 сентября на федеральной трассе Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленобласти. Мужчина угодил под колеса большегруза.
В 1:50 на 56-м километре автодороги Р-23 «Псков», возле деревни Лядино, 63-летний гражданин Республики Беларусь на грузовике Volvo FH12 с полуприцепом сбил неустановленного мужчину лет 35 на вид, стало известно «Фонтанке» 23 сентября. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. Пешеход шел по проезжей части навстречу транспорту.
В результате ДТП потерпевшего доставили в больницу, где он позже скончался. Водитель фуры в 2022 году на нарушениях ПДД в РФ не попадался. По факту наезда ведется проверка.
Всего за 22 сентября на дорогах Петербурга произошло 270 ДТП, в Ленинградской области — 53, сообщает пресс-служба УГИБДД. Пострадавшие были в шести петербургских авариях и трех областных. Травмы получили семь и четыре человека, соответственно. Два человека погибли, оба — в области.