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    Неизвестный мужчина шел по Киевскому шоссе навстречу фуре. Спасти его не смогли

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    Смертельное ДТП с пешеходом произошло ночью 22 сентября на федеральной трассе Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленобласти. Мужчина угодил под колеса большегруза.

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    В 1:50 на 56-м километре автодороги Р-23 «Псков», возле деревни Лядино, 63-летний гражданин Республики Беларусь на грузовике Volvo FH12 с полуприцепом сбил неустановленного мужчину лет 35 на вид, стало известно «Фонтанке» 23 сентября. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. Пешеход шел по проезжей части навстречу транспорту.

    В результате ДТП потерпевшего доставили в больницу, где он позже скончался. Водитель фуры в 2022 году на нарушениях ПДД в РФ не попадался. По факту наезда ведется проверка.

    Всего за 22 сентября на дорогах Петербурга произошло 270 ДТП, в Ленинградской области — 53, сообщает пресс-служба УГИБДД. Пострадавшие были в шести петербургских авариях и трех областных. Травмы получили семь и четыре человека, соответственно. Два человека погибли, оба — в области.

    Фото: Управление ГИБДД по СПб и ЛО

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