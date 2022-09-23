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    12-летнюю сильно переломанную девочку нашли у многоэтажки на юге Петербурга

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    Школьницу без сознания нашли у дома во Фрунзенском районе. До этого её видели на балконе 8-го этажа.

    В полицию о том, что девочка совершила самоубийство на Малой Балканской улице, 46, поступило накануне около 8:50, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 сентября.

    На газоне у дома нашли шестиклассницу, которая живет в том же доме. В крайне тяжелом состоянии девочку увезли в детскую городскую больницу № 5. Врачи поместили её в реанимацию.

    Семья у девочки полная. Её мать рассказала членам следственно-оперативной группы о том, что перед несчастьем, примерно с 8 утра, дочь оставалась одна дома. И суицидных намерений не высказывала.

    Проводится проверка.

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