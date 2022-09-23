12-летнюю сильно переломанную девочку нашли у многоэтажки на юге Петербурга

Школьницу без сознания нашли у дома во Фрунзенском районе. До этого её видели на балконе 8-го этажа.



В полицию о том, что девочка совершила самоубийство на Малой Балканской улице, 46, поступило накануне около 8:50, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 сентября.



На газоне у дома нашли шестиклассницу, которая живет в том же доме. В крайне тяжелом состоянии девочку увезли в детскую городскую больницу № 5. Врачи поместили её в реанимацию.

