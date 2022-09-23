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    На юге Петербурга задержали пенсионера, который почти 20 лет назад из ревности застрелил жену

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    Житель Петербурга думал, что обстоятельства гибели его супруги «поросли быльем», и сильно удивился, увидев на пороге уголовный розыск.

    Тело 56-летней жительницы Невского района нашли у дома в поселке Володарского 16 декабря 2003 года с многочисленными огнестрельными ранениями. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», но подозреваемого задержали лишь 19 лет спустя, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 23 сентября.

    По версии следствия, 57-летний мужчина вернулся из колонии в 2003 году, где отбывал срок за «покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», и заподозрил супругу в неверности. Он якобы дождался, когда она выйдет утром на улицу, и несколько раз выстрелил в область головы из самодельного нарезного оружия. Женщина скончалась на месте.

    Подозреваемого задержал уголовный розыск 22 сентября на Пушкинской улице в поселке Сергеево.

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