На юге Петербурга задержали пенсионера, который почти 20 лет назад из ревности застрелил жену

Житель Петербурга думал, что обстоятельства гибели его супруги «поросли быльем», и сильно удивился, увидев на пороге уголовный розыск.
Тело 56-летней жительницы Невского района нашли у дома в поселке Володарского 16 декабря 2003 года с многочисленными огнестрельными ранениями. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», но подозреваемого задержали лишь 19 лет спустя, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 23 сентября.
По версии следствия, 57-летний мужчина вернулся из колонии в 2003 году, где отбывал срок за «покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», и заподозрил супругу в неверности. Он якобы дождался, когда она выйдет утром на улицу, и несколько раз выстрелил в область головы из самодельного нарезного оружия. Женщина скончалась на месте.
Подозреваемого задержал уголовный розыск 22 сентября на Пушкинской улице в поселке Сергеево.