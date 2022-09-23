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    В Кудрово мужчина глотнул из бутылки и разнес магазин

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    Микрорайон в Кудрово остался без пивного магазина после визита одного из местных жителей.

    Мужчина пришел в заведение на Европейском проспекте, 8, накануне около 22:00, стало известно «Фонтанке» 23 сентября. Он выпил пива и пришел в необъяснимую ярость. Посетитель разнес вдребезги имущество и товары магазина. При этом при себе у клиента были травматический пистолет и нож.

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    На место прибыл наряд охранной фирмы, который с помощью газа и наручников смог его утихомирить.

    Дебошира передали в 128-й отдел полиции.

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