В Кудрово мужчина глотнул из бутылки и разнес магазин

Микрорайон в Кудрово остался без пивного магазина после визита одного из местных жителей.
Мужчина пришел в заведение на Европейском проспекте, 8, накануне около 22:00, стало известно «Фонтанке» 23 сентября. Он выпил пива и пришел в необъяснимую ярость. Посетитель разнес вдребезги имущество и товары магазина. При этом при себе у клиента были травматический пистолет и нож.
На место прибыл наряд охранной фирмы, который с помощью газа и наручников смог его утихомирить.
Дебошира передали в 128-й отдел полиции.