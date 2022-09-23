Жителя Кронштадта задержали по педофильской статье. Его подозревают в насилии над 9-летней дочерью

«Детский отдел уголовного розыска в ходе отработки оперативной информации пришел к жителю Кронштадта. Его подозревают во взрослом интерес к собственной дочери. До этого его уже задерживали за секс с несовершеннолетней.



39-летнего местного жителя взяли накануне около четырех дня на Кронштадтской улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 сентября. До этого следственный комитет возбудил уголовное дело о «насильственных действиях сексуального характера». В СК полагают, что мужчина в 2017 и 2018 году склонял к оральному сексу свою биологическую дочь, которой на тот момент было всего 9 лет.

