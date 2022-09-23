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    Жителя Кронштадта задержали по педофильской статье. Его подозревают в насилии над 9-летней дочерью

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    «Детский отдел уголовного розыска в ходе отработки оперативной информации пришел к жителю Кронштадта. Его подозревают во взрослом интерес к собственной дочери. До этого его уже задерживали за секс с несовершеннолетней.

    39-летнего местного жителя взяли накануне около четырех дня на Кронштадтской улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 сентября. До этого следственный комитет возбудил уголовное дело о «насильственных действиях сексуального характера». В СК полагают, что мужчина в 2017 и 2018 году склонял к оральному сексу свою биологическую дочь, которой на тот момент было всего 9 лет.

    В 2019 году суд прекратил в отношении мужчины уголовное дело о половом сношении с лицом, не достигшим 18 летнего возраста, за примирением сторон.

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