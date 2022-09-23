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    Одна лишь капля. Японский зонд «Хаябуса-2» нашел удивительный компонент на космическом астероиде

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    В крупинках пыли, которые были извлечены японским космическим зондом «Хаябуса-2» (Hayabusa-2) с астероида (162173) Рюгу нашли удивительный компонент. Буквально каплю воды. Однако именно она может стать доказательством того, что жизнь на Земле могла быть заложена из космоса. Об открытии японских ученых сообщает The Guardian.

    Отмечается, что выводы были представлены в последнем исследовании. В ближайшее время оно будет опубликовано официально. Ученые проанализировали лишь 5,4 грамма камней и пыли.

    «Многие исследователи считают, что вода была принесена из космоса, но на самом деле мы впервые обнаружили воду в Рюгу, астероиде вблизи Земли», — рассказал журналистам Томоки Накамура, планетолог из Университета Тохоку (Япония).

    В найденной капле воды содержится соль и органические вещества. «Мы обнаружили доказательства того, что это могло быть напрямую связано, например, с происхождением океанов или органики на Земле», — говорит Томоки Накамура.

    Зонд «Хаябуса-2» был запущен в 2014 году с миссией на Рюгу. На орбиту Земли он вернулся в 2020 году. Привезенный груз уже дал, в частности, понимание того, что аминокислоты можно найти и в космосе.

    В команде Накамуры — около 150 исследователей из разных стран. Это одна из крупнейших групп ученых, которая занимается изучением образцов с Рюгу.

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