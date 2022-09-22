Спускалась вниз, но не доехала. На «Василеостровской» спасали пассажирку

Неожиданное происшествие спровоцировало коллапс на станции метро «Василеостровская» во второй половине дня 22 сентября. По словам очевидцев, одной из пассажирок неожиданно стало плохо.
Недомогание женщина почувствовала во время спуска в подземку по одному из эскалаторов. «В итоге один эскалатор и одну дверь закрыли», — рассказали свидетели инцидента в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» подтвердили произошедшее. В шестом часу вечера женщина упала на эскалаторе. Чтобы избежать давки его на некоторое время остановили и ограничили вход в вестибюль.
Помощь пассажирке оказывали врачи: на снимках очевидцев видна карета скорой помощи, подъехавшая к метро.