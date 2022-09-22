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    Спускалась вниз, но не доехала. На «Василеостровской» спасали пассажирку

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    Неожиданное происшествие спровоцировало коллапс на станции метро «Василеостровская» во второй половине дня 22 сентября. По словам очевидцев, одной из пассажирок неожиданно стало плохо.

    Недомогание женщина почувствовала во время спуска в подземку по одному из эскалаторов. «В итоге один эскалатор и одну дверь закрыли», — рассказали свидетели инцидента в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

    В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» подтвердили произошедшее. В шестом часу вечера женщина упала на эскалаторе. Чтобы избежать давки его на некоторое время остановили и ограничили вход в вестибюль.

    Помощь пассажирке оказывали врачи: на снимках очевидцев видна карета скорой помощи, подъехавшая к метро.

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