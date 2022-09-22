    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 9

    0 м/с, штиль

    766мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd59.83eur58.94
    ТЕМА ДНЯ

    Частичная мобилизация – главное

    Кого мобилизуютМобилизация автомобилейТекст указа о мобилизацииВопросы о мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    СКА одержал девятую победу подряд

    688
    обсудить

    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня». Встреча проходила 22 сентября в Мытищах.

    Армейцы с Невы выиграли со счетом 6:3 (2:1, 3:0, 1:2). Голы за СКА забили Дмитрий Яшкин (3-я минута — в большинстве), Марат Хуснутдинов (13 — в большинстве), Захар Бардаков (28), Валентин Зыков (32 — в большинстве), Александр Волков (38) и Никита Комаров (47).

    У «Витязя» отличились Кайл Вуд (20 — в большинстве), Гарет Хант (50) и Дмитрий Костенко (56).

    Таким образом, СКА одержал девятую победу подряд со старта сезона. Петербуржцы продолжают оставаться единственной командой в чемпионате без поражений, благодаря чему лидируют в турнирной таблице.

    Следующий матч армейцы проведут в Петербурге 24 сентября против московского «Динамо».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close