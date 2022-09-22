СКА одержал девятую победу подряд

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня». Встреча проходила 22 сентября в Мытищах.



Армейцы с Невы выиграли со счетом 6:3 (2:1, 3:0, 1:2). Голы за СКА забили Дмитрий Яшкин (3-я минута — в большинстве), Марат Хуснутдинов (13 — в большинстве), Захар Бардаков (28), Валентин Зыков (32 — в большинстве), Александр Волков (38) и Никита Комаров (47).

У «Витязя» отличились Кайл Вуд (20 — в большинстве), Гарет Хант (50) и Дмитрий Костенко (56).