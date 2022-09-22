Купил на пробу. Петербуржец проглотил наркотики при задержании, а потом попал в больницу и суд

Калининский райсуд Петербурга огласил приговор горожанину, которого признали виновным в хранении наркотиков.



В декабре 2020 года мужчину задержали на Суздальском проспекте, 109. Он поспешил проглотить три свёртка с запретным, которые купил на пробу. Об этом 22 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов города.

План не сработал — спустя пару часов медики Елизаветинской больницы вытащили свёртки из его желудка. Общая масса наркотика — чуть больше грамма.