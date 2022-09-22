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    В правительстве сказали, куда звонить с вопросами о частичной мобилизации

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    Горячую линию 122, которую создали в пандемию коронавируса, задействовали для ответов на вопросы о частичной мобилизации. Она начинает работать с сегодняшнего дня, заявил 22 сентября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

    По его словам, горячая линия работает во всех регионах страны и готова к приёму звонков.

    «Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Минобороны готовит на них ответы. Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их обработки», — разъяснил порядок Чернышенко.

    Также информацию можно получить на правительственном сайте «Объясняем.рф».

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