В правительстве сказали, куда звонить с вопросами о частичной мобилизации

Горячую линию 122, которую создали в пандемию коронавируса, задействовали для ответов на вопросы о частичной мобилизации. Она начинает работать с сегодняшнего дня, заявил 22 сентября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, горячая линия работает во всех регионах страны и готова к приёму звонков.



«Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Минобороны готовит на них ответы. Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их обработки», — разъяснил порядок Чернышенко.

