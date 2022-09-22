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    Лавров: Россия противостоит «военной машине коллективного Запада»

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    В России «нет никаких иллюзий» по поводу того, что страна, а также ЛНР и ДНР противостоят «военной машине коллективного Запада». Об этом заявил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине.

    Лавров также напомнил, о том, что в ходе мартовских переговоров в Стамбуле российская и украинская стороны начали приходить к договоренностям. Однако они быстро оказались сорваны трагедией в Буче.

    При этом глава МИД отметил, что у российской стороны больше нет доверия к Международному уголовному суду, который не отреагировал на поступавшие жалобы жителей Донбасса. «Никакого доверия к этому органу у России не осталось. Время ожидания закончилось», — добавил Сергей Лавров.

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