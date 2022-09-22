Снаряд в лесу, мина на стройплощадке и корпуса гранат в новом доме. Росгвардия уничтожила опасные сюрпризы в Петербурге и области

В последние дни сотрудникам Росгвардии пришлось иметь дело с несколькими опасными предметами, обнаруженными в Петербурге и области. Ничего страшного не произошло, а находки благополучно уничтожили.

Одна из них попалась строителям в лесу Лужского района, сообщает 22 сентября пресс-служба ведомства. Там лежал неразорвавшийся артиллерийский 152-миллиметровый снаряд. В самой Луге горожане заметили в песке у автобазы на Старорусской улице 50-миллиметровую минометную мину, сильно поврежденную коррозией.

Кроме того, группа разминирования ОМОН «Бастион» побывала на стройплощадке на проспекте Просвещения, где рабочие нашли в строительном грунте 82-миллиметровую мину. Самая неожиданная находка попалась людям, купившим дом в садоводстве массива «Посадников остров» в Киришском районе, — разбирая вещи, они нашли четыре гранаты. Как оказалось, это были всего лишь пустые корпуса.



Все опасные сюрпризы взрывотехники вывезли на полигон и уничтожили.

