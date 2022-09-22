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    За неделю 368 петербуржцев покусали клещи. Роспотребнадзор назвал самые опасные районы

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    За последнюю неделю 368 человек обратились в больницы Петербурга по поводу присасывания клещей. Среди них 36 детей до 17 лет, сообщает 22 сентября региональное управление Роспотребнадзора.

    В черте города было зафиксировано 49 укусов. Лидерами стали Курортный район (24), Пушкинский (9) и Петродворцовый (4). За неделю случаев заболеваний энцефалитом и боррелиозом не зарегистрировано.

    Всего за сезон 33 человека подхватили энцефалит, среди них трое детей. Еще 257 человек заболели боррелиозом, среди них 42 ребенка.

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