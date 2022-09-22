За неделю 368 петербуржцев покусали клещи. Роспотребнадзор назвал самые опасные районы

За последнюю неделю 368 человек обратились в больницы Петербурга по поводу присасывания клещей. Среди них 36 детей до 17 лет, сообщает 22 сентября региональное управление Роспотребнадзора.



В черте города было зафиксировано 49 укусов. Лидерами стали Курортный район (24), Пушкинский (9) и Петродворцовый (4). За неделю случаев заболеваний энцефалитом и боррелиозом не зарегистрировано.



Всего за сезон 33 человека подхватили энцефалит, среди них трое детей. Еще 257 человек заболели боррелиозом, среди них 42 ребенка.

