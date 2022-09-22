Эрдоган считает, что мировым лидерам нужно говорить с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировых лидеров говорить с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы достичь мира на Украине. Об этом он сказал 22 сентября в интервью каналу A Haber.



По его мнению, ООН не удалось положить конец конфликту и найти выход из энергетического и продовольственного кризисов. Эрдоган уверен, что для этого необходимы усилия всех мировых лидеров.



«Каждый, кто имеет более или менее отношения с господином Путиным, должен обсудить с ним эти вопросы, чтобы открыть эту дверь. То же самое с Зеленским», — сказал президент Турции (цитата по РИА Новости).

