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    Боевые действия на Украине

    Эрдоган считает, что мировым лидерам нужно говорить с Путиным

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    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировых лидеров говорить с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы достичь мира на Украине. Об этом он сказал 22 сентября в интервью каналу A Haber.

    По его мнению, ООН не удалось положить конец конфликту и найти выход из энергетического и продовольственного кризисов. Эрдоган уверен, что для этого необходимы усилия всех мировых лидеров.

    «Каждый, кто имеет более или менее отношения с господином Путиным, должен обсудить с ним эти вопросы, чтобы открыть эту дверь. То же самое с Зеленским», — сказал президент Турции (цитата по РИА Новости).

    Сам Эрдоган регулярно общается с Владимиром Путиным. Последняя их встреча состоялась 16 сентября в Узбекистане, где состоялся саммит ШОС. Президент России отмечал старания турецкого лидера для решения конфликта на Украине и говорил, что Эрдоган «всегда предлагает» организовать встречу российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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