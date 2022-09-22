Грузовой поезд помял бок BMW на перекрестке Волхонского и Промышленной

Кроссовер встретился с поездом в Ломоносовском районе Ленобласти днем 22 сентября. Движение в районе места аварии затруднено уже более двух часов.
В 13:50 на перекрёстке Волхонского шоссе и Промышленной улицы автомобиль столкнулся с поездом, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» добавляют, что под грузовой состав угодил кроссовер BMW. Удар, судя по фото, пришелся в правый бок машины.
ДТП обошлось без пострадавших. Движение на перекрестке все еще затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», на Волхонском шоссе пробка со стороны Пулковского, также затор на Промышленной улице к перекрестку с Волхонским.
После аварии с поездом на перекрестке произошло еще одно ДТП: Volkswagen Tiguan столкнулся с «Жигулями». «Стали все разворачиваться, водитель «Тигуана» решил, что он умнее всех», — пишет очевидец в группе.