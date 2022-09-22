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    Финские СМИ сообщают об аресте активов братьев Ротенбергов и Аркадия Воложа

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    Активы, принадлежащие бизнесменам Аркадию Воложу, братьям Аркадию и Борису Ротенбергам, арестованы в Финляндии. Решения по ним власти приняли в конце августа и начале сентября, узнала одна из финских газет.

    Как пишет издание 22 сентября, в настоящее время приставами арестованы и полностью заморожены дата-центр компании Mäntsälä, который относится к «Яндексу», земли спа-курорта Långvik и крупнейший крытый СКК страны — Hartwall Arena.

    Уточняется, что имущество под арестом не может быть передано в залог или продано без разрешения судебного пристава.

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