Финские СМИ сообщают об аресте активов братьев Ротенбергов и Аркадия Воложа

Активы, принадлежащие бизнесменам Аркадию Воложу, братьям Аркадию и Борису Ротенбергам, арестованы в Финляндии. Решения по ним власти приняли в конце августа и начале сентября, узнала одна из финских газет.



Как пишет издание 22 сентября, в настоящее время приставами арестованы и полностью заморожены дата-центр компании Mäntsälä, который относится к «Яндексу», земли спа-курорта Långvik и крупнейший крытый СКК страны — Hartwall Arena.

