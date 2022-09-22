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    Боевые действия на Украине

    До миллиона. Ленобласть установила выплаты для мобилизованных при ранении

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    В Ленобласти распространили на мобилизованных региональные выплаты за ранение во время спецоперации. Об этом рассказали 22 сентября в пресс-службе администрации региона.

    Там говорится, что в зависимости от тяжести ранения единовременная выплата составляет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

    Такие же суммы предусмотрены для добровольцев и военнослужащих, которые уже участвуют в СВО на Украине. В постановлении говорится, что 500 тысяч рублей выплатят при получении увечья, которое не повлекло инвалидности; 750 тысяч — при установлении 2-й или 3-й группы инвалидности; 1 млн — при установлении 1-й группы инвалидности.

    В Петербурге размер выплаты раненым военнослужащим аналогичный. Их распространение на мобилизованных пока не объявлялось.

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