Москвич почти полгода хранил тело своей возлюбленной, которая старше его в два раза

Труп 88-летней жительницы Москвы нашли на балконе квартиры дома, расположенного на севере города. Полиция задержала «хранителя» тела. Им оказался 45-летний возлюбленный пенсионерки, сообщает 22 сентября РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Собеседник агентства рассказал, что труп был завернут в ковер и в полиэтилен. Мужчина положил умершую в импровизированном саване на балкон, где она пролежала 5 месяцев. Сожитель рассказал, что жил с пожилой женщиной порядка 10 лет.