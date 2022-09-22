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    Москвич почти полгода хранил тело своей возлюбленной, которая старше его в два раза

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    Труп 88-летней жительницы Москвы нашли на балконе квартиры дома, расположенного на севере города. Полиция задержала «хранителя» тела. Им оказался 45-летний возлюбленный пенсионерки, сообщает 22 сентября РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Собеседник агентства рассказал, что труп был завернут в ковер и в полиэтилен. Мужчина положил умершую в импровизированном саване на балкон, где она пролежала 5 месяцев. Сожитель рассказал, что жил с пожилой женщиной порядка 10 лет.

    По предварительной информации, возлюбленная умерла сама, без помощи кавалера.

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