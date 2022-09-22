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    Задумывая темные дела, с Дворцовой ухмыляется луна

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Луна спустилась на Дворцовую площадь 22 сентября. Макет земного спутника успел покочевать по городу и теперь временно обосновался на главной площади Петербурга.

    Инсталляцию приготовили для Всероссийского дня туризма, который пройдет на Дворцовой площади с 23 по 25 сентября. Вероятно, она станет частью светомузыкального шоу, которое запланировано в рамках мультимедийного фестиваля.

    Если луна показалась вам знакомой — вам не показалось. Такая же, например, была на фестивале света у СКК в 2018 году. Затем она успела постоять у «Галереи» и повисеть на Обводном. Еще во вторник, 20 сентября, ее видели у Планетария №1, расположенного на набережной Обводного канала.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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