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    AP: Почти 200 китов погибли после того, как выбросились на побережье Тасмании

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    Почти 200 китов погибли спустя сутки после того, как их нашли на побережье Тасмании, островного штата Австралии. Об этом 22 сентября сообщает информационное агентство Associated Press.

    По данным местного департамента природных ресурсов и окружающей среды, накануне предполагалось, что половина стаи из 230 китов-пилотов, выбросившихся в гавани Маккуори, была ещё жива.

    В службе охраны дикой природы Тасмании сообщили, что серьёзный удар за ночь нанёс прибой. Там отметили, что на берегу осталось примерно 35 выживших животных.

    Два года назад в той же гавани обнаружили около 470 китов, застрявших на песчаных отмелях, 111 из них удалось спасти.

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