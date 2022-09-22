AP: Почти 200 китов погибли после того, как выбросились на побережье Тасмании

Почти 200 китов погибли спустя сутки после того, как их нашли на побережье Тасмании, островного штата Австралии. Об этом 22 сентября сообщает информационное агентство Associated Press.



По данным местного департамента природных ресурсов и окружающей среды, накануне предполагалось, что половина стаи из 230 китов-пилотов, выбросившихся в гавани Маккуори, была ещё жива.

