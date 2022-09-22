Петербуржцев лишили яхт, но не из-за санкций

Почти 21 миллион таможенных пошлин недосчитались в казне из-за предприимчивых петербуржцев. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
По данным ведомства, двое мужчин взяли в аренду яхты в Эстонии и ввезли их в Россию по процедуре временного ввоза для личных целей, без уплаты таможенных платежей. А в Петербурге они сдавали эти суда в аренду.
Яхты таможенники задержали. Возбуждены уголовные дела по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Оба бизнесмена явились в органы с повинной. Им грозит штраф в размере до полумиллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.