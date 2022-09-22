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    Петербуржцев лишили яхт, но не из-за санкций

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    Почти 21 миллион таможенных пошлин недосчитались в казне из-за предприимчивых петербуржцев. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

    По данным ведомства, двое мужчин взяли в аренду яхты в Эстонии и ввезли их в Россию по процедуре временного ввоза для личных целей, без уплаты таможенных платежей. А в Петербурге они сдавали эти суда в аренду.

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    Яхты таможенники задержали. Возбуждены уголовные дела по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Оба бизнесмена явились в органы с повинной. Им грозит штраф в размере до полумиллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

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