В правительстве предложили выплачивать универсальное пособие малоимущим семьям

Правительство предложило с 1 января 2023 года ввести универсальное пособие для бедных российских семей. Об этом 22 сентября сообщается на сайте кабмина.



«С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами», – заявил премьер. Он отметил, что пособие объединит в себе сразу несколько мер социальной защиты. В частности, выплаты на детей до 3 лет.



Новое пособие также предполагает включение выплат на детей двух возрастных категорий: от 3 до 7 и 8 – 17 лет. На помощь от государства смогут рассчитывать также женщины, оказавшиеся в трудном положении. Выплаты будут производиться в том случае, если они встали на учет на ранних сроках беременности.

