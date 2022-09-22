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    В правительстве предложили выплачивать универсальное пособие малоимущим семьям

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    Правительство предложило с 1 января 2023 года ввести универсальное пособие для бедных российских семей. Об этом 22 сентября сообщается на сайте кабмина.

    «С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами», – заявил премьер. Он отметил, что пособие объединит в себе сразу несколько мер социальной защиты. В частности, выплаты на детей до 3 лет.

    Новое пособие также предполагает включение выплат на детей двух возрастных категорий: от 3 до 7 и 8 – 17 лет. На помощь от государства смогут рассчитывать также женщины, оказавшиеся в трудном положении. Выплаты будут производиться в том случае, если они встали на учет на ранних сроках беременности.

    Для того чтобы получить деньги, необходимо будет подать только одно заявление. Документ можно будет подать как удаленно, через портал Государственных услуг, так и лично – через МФЦ или Фонд пенсионного и социального страхования.

    В 2022 году к ежемесячной выплате на детей от 3 до 8 лет добавилась выплата на детей от 8 до 17 лет. Такую помощь получают 76% семей. Размер выплаты составляет от 11 341 до 30 784 рублей, в зависимости от региона.

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