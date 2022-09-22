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    Из-за проблемной трубы в Адмиралтейском районе Петербурга с движения сняли три троллейбуса

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    Дефект на трубопроводе в Адмиралтейском районе Петербурга поменял привычные маршруты некоторых троллейбусов. Неудобства это принесло и автомобилистам. Авария произошла на сетях коммуникаций на Загородном проспекте, 45. Об этом 22 сентября сообщается в Telegram-канале Горэлектротранса.

    «Снято движение троллейбусных маршрутов № 3, 8, 15. Троллейбус № 17 следует по своему маршруту на троллейбусах с увеличенным автономным ходом», — уточняется в записи.

    В пресс-службе «Теплосети» объяснили, что на данный момент там ведут работы по устранению дефекта. Для проезда специальной техники путь для автомобилей ограничили.

    «В настоящий момент завершаются монтажные работы, благоустройство запланировано на 23 сентября 2022 года», — подытожили там и добавили, что ремонт проводится без отключения горячего водоснабжения.

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