Из-за проблемной трубы в Адмиралтейском районе Петербурга с движения сняли три троллейбуса

Дефект на трубопроводе в Адмиралтейском районе Петербурга поменял привычные маршруты некоторых троллейбусов. Неудобства это принесло и автомобилистам. Авария произошла на сетях коммуникаций на Загородном проспекте, 45. Об этом 22 сентября сообщается в Telegram-канале Горэлектротранса.

«Снято движение троллейбусных маршрутов № 3, 8, 15. Троллейбус № 17 следует по своему маршруту на троллейбусах с увеличенным автономным ходом», — уточняется в записи.

