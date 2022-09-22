Он существует. Продажи отечественного виски побили шестилетние рекорды

Пока чиновники решают, кто же станет единым оператором параллельного импорта алкоголя, а заначки зарубежного подходят к концу, российские производители получили редкий шанс блеснуть своими крепкими напитками и заполнить пустующую нишу.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» обзвонила всех производителей российского виски, чью продукцию нашла в петербургских магазинах и супермаркетах. Спешим порадовать: в РФ виски производят едва ли не в каждом регионе, причем в этом году некоторые заводы сумели нарастить объемы продаж втрое.



«Фонтанка» нашла множество экземпляров крепкого российского алкоголя, который продаётся под иностранными брендами. Ответить на главный вопрос читателей: ну как они на вкус, можно ли пить? — мы не можем. Закон запрещает описывать в СМИ органолептические качества алкоголя. Так что вам придется самим это узнавать.

От себя добавим. Некоторые наши образцы вполне могут заменить собой дешёвые сорта импортного виски. С дорогими все сложнее. Отечественный производитель пока работает только в нижнем ценовом сегменте. И слегка начал прощупывать нижнюю границу среднего.



Понять, почему розничные сети просят ввести параллельный импорт на алкоголь, можно, если посмотреть, сколько в прошлом году его завезли в Россию и, считай, продали конечному потребителю. По данным федеральной таможенной службы, только крепкого алкоголя в 2021 году завезли в РФ на 1,2 миллиарда долларов, или 344 миллиона литров.

Больше всего в объеме импорта в 2021 году составила доля виски — 37,26 %, и коньяка — 34,55%.

И если исчезновение коньяка в российских торговых сетях в 2022 году потребители могли и не заметить (45,32% всей продукции в 2021 году импортировалось из Армении, и ничто не препятствовало импорту в 2022-м), то с виски все иначе. Почти 100% его импорта приходится на недружественные страны.



С введением санкций единственное, что российский потребитель мог найти на полках в магазинах в 2022 году, — это жалкие остатки былой импортной роскоши.



Индийский бурбон и африканский скотч

Часть экспертов считают, что проблема дефицита крепкого алкоголя в России высосана из пальца.

— Если говорить о сегменте крепкого алкоголя, доля импорта в нем составляла в 2021 году 10% от объема производства всей крепкой алкогольной продукции в РФ, — говорит Максим Черниговский, генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук.

И даже сейчас, когда из-за санкций российский потребитель лишился продукции основной группы стран-производителей виски — Шотландии, Ирландии, США, Канады и Японии, страны из второй группы — Индия, ЮАР и Бразилия — могли бы обеспечить граждан РФ своим бурбоном. Правда, пока на прилавках их не особо много. По крайней мере, в глаза они не бросаются.



Слова о том, что отечественный производитель легко заменит импорт, требуют уточнения. Все же было бы наивно говорить, что потребители какого-нибудь премиального скотча 60-летней выдержки без проблем перейдут на челябинский виски и не поморщатся. Все же там в значительной степени имеет значение не крепость напитка и вкус, добытый ароматизаторами (которые продаются по 200 рублей за флакон, которого хватит на 2–3 ведра разведенного спирта). Дело в основном в технологии приготовления и во многом в легенде бренда. А с тем и другим у российских производителей могут быть сложности.



Примерно похожая ситуация и с коньяками. К примеру, из судебного дела 2016 года становится понятно, что некоторые российские производители делают его из коньячного спирта, который закупается по цене от 2,28 евро за литр.



Главная же проблема российского виски отнюдь не в его органолептических характеристиках. Потребитель страдает об утрате импортного напитка, потому что не знаком с российским, считает совладелец «Bar 8» Роман Шальнов:

— Его никто не знает, его трудно найти в продаже. Это как с айфоном — вы к нему привыкли и покупать йотафон не пойдете. Нет поставок, нет разнообразия. Водка бывает разная, но она всегда водка, бутылка может быть разная. У виски огромное разнообразие сортов — американские, купажированные, односолодовые, торфяные. И у людей есть любимые направления. Я смотрел, чем бы можно было заменить [в баре], если ничего не будет. Нашел, что в Краснодарском крае что-то производят. Но не смог купить: алкогольные напитки в рестораны и бары поставляют крупные дистрибьюторы, и российские виски они нам не предлагают. Мы живем пока на старых запасах.

Сырье и технологии едины

Споры потребителей о том, что настоящий шотландский вискарь могут сделать только шотландцы, не лишены основания. Действительно, от российского он отличается глобально — территорией производства. Технологии же производства российского виски гостированы, хотя и аналогичны шотландским: пшеница, рожь, кукуруза, ячмень и солод сбраживаются, продукт сбраживания перегоняют и получают спирт-сырец, который подвергают фракционной перегонке и получают висковый дистиллят крепостью 70 %. Для придания вискового тона не менее трех лет его выдерживают в дубовых бочках, обожженных изнутри. Виски готовится из выдержанного вискового дистиллята путем добавления воды, после охлаждают, фильтруют и разливают по бутылкам.

Если же производитель не реализует весь процесс от сырья до готового продукта, а использует ускоренные технологии либо ограничивается разбавлением вискового дистиллята водой и розливом напитка в бутылки, то готовый продукт правильно называть уже не виски, а висковый напиток.

— Есть варианты, когда российский виски производится из импортных дистиллятов. Но в этом случае виски также называется российским — по территории купажирования и розлива. Специфика производства многих российских висковых дистиллятов — частичная выдержка в том числе в кавказском, истинно российском, дубе, — объясняет Дмитрий Исаченков, директор по развитию компании LADOGA.

«Фонтанка» не берётся с уверенностью сказать, откуда российские производители смогли массово найти тысячи и тысячи дубовых бочек и когда успели настоять в них свой виски, но из более чем 20 различных брендов, найденных в магазинах Петербурга, только один имел похожее на правду наименование на этикетке: «Настойка полусладкая… на основе виски». У всех остальных уверенно написано: «Виски».

Побиты рекорды шестилетней давности

Отечественным производителям крепкой алкогольной продукции санкции сыграли на руку — многие из них увеличили объемы продаж в несколько раз. — Если брать период с января по август текущего года, то объемы производства российского коньяка, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличились на 19%, вин игристых и шампанских — на 31%, вина — только на 4%, но тут причина простая — не хватает сырья. Производство водки выросло на 10%, в совокупности виски, ром, джин, бренди, кальвадос плюс российское производство самогона — на 50%, то есть в полтора раза. Отдельно виски — всего на 3%, — поделился цифрами Максим Черниговский.

Как рассказали «Фонтанке» на дагестанском ООО НПП «Виски России», который впервые в России освоил полный цикл производства виски и обеспечил его импортозамещение, объем продаж в денежном эквиваленте вырос вчетверо — с 76 миллионов рублей за 1-е полугодие 2021 года до 311 миллионов рублей за аналогичный период 2022-го. В бутылках рост продаж троекратный — с 302 тысяч в 1-м полугодии 2021-го до 1159 тысяч за тот же период в 2022-м.

Поработали на заводе и с ассортиментом — в этом году вдвое увеличили количество выпускаемых марок виски, и теперь их шесть, и побили рекорды шестилетней давности. — В 2021 г. инвестировано в производство 8 млн рублей, а в этом году планируется довести эту цифру до 20 млн. Самый удачный год для завода был 2016-й, а в этом году ожидается улучшить эти показатели на 25–30%, — поделился Алибек Иразиханов, генеральный директор НПП. Дмитрий Исаченков, директор по развитию компании LADOGA, отметил, что 2022 год точно станет рекордным по количеству новых продуктов — в компании планируют, что число таких торговых марок по итогам года составит 60 sku. Из них — 37 sku российского виски.

— По итогам 8 месяцев 2022 года продажи собственных крепкоалкогольных брендов выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — отмечает Дмитрий Исаченков. Мы честно пытались пообщаться со всеми российскими производителями виски, чью продукцию нашли в магазинах Петербурга. Но, видимо, производство виски требует дубовой тишины. Так что оцениваем их бизнес и успехи только по данным отчетности.

