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    Боевые действия на Украине

    При обстреле рынка в Донецке погибли 6 мирных жителей

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    Шесть мирных жителей погибли при обстреле Крытого рынка в Донецке. Еще столько же получили ранения. Об этом 22 сентября сообщает мэр города Алексей Кулемзин. В штабе теробороны добавили, что среди получивших ранения есть 14-летний подросток.

    «При обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины) центра Донецка погибли шесть мирных жителей и еще четыре человека получили ранения, включая ребенка 2008 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

    Мэр города Алексей Кулемзин написал, что данные о жертвах продолжают поступать. Под обстрелом находится Кировский район Донецка.

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