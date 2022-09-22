При обстреле рынка в Донецке погибли 6 мирных жителей

Шесть мирных жителей погибли при обстреле Крытого рынка в Донецке. Еще столько же получили ранения. Об этом 22 сентября сообщает мэр города Алексей Кулемзин. В штабе теробороны добавили, что среди получивших ранения есть 14-летний подросток.



«При обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины) центра Донецка погибли шесть мирных жителей и еще четыре человека получили ранения, включая ребенка 2008 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

