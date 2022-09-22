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    Новые ограничения движения ждут проспект Обуховской Обороны, Уральскую и проезд у «Пушкинской»

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    Работы на коммуникациях, реконструкция светофора и монтаж освещения добавят сложностей водителям в семи районах Петербурга. Новые ограничения и перекрытия начнут действовать с 23–24 сентября, сообщает 22 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    На Васильевском острове прокладывают инженерные сети на Уральской улице и проспекте КИМа, в связи с чем с 23 по 30 сентября на Уральской ограничат движение от проспекта КИМа до Наличной улицы. В целом же работы на объекте начались 17 сентября и продолжатся до 14 октября.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 24 сентября по 15 октября из-за реконструкции светофора ограничат проезд на перекрестке проспекта Обуховской Обороны и Смоляной улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На Загородном проспекте проложат электрокабель и установят опоры освещения на участке от Введенского канала до Пионерской площади. В связи с этим с 24 по 26 сентября ограничат движение по проезду без названия между Подъездным переулком и Винокурцевским проездом.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Калининском районе с 24 сентября стартуют сразу два ограничения. До 14 октября для прокладки инженерных сетей ограничат проезд транспорта по улице Гидротехников у дома 1 по улице Обручевых.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 29 октября ограничивается движение транспорта по улице Жукова от Феодосийской улицы до Кондратьевского проспекта. Там будут прокладывать канализацию.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Колпинском районе водителей потеснят для прокладки газопровода. С 24 сентября по 3 октября будет ограничено движение по проезду без названия от Финляндской улицы до Ижорского завода.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Стрельне для прокладки инженерных сетей перекроют улицу Плеханова от улицы Тургенева до улицы Достоевского. Ограничения будут действовать с 24 сентября по 3 октября.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Кронштадте с 24 по 25 сентября ограничат движение на перекрестке Кронштадтского шоссе и улицы Литке. Это связано с работами по устройству и демонтажу временных дорог на Кронштадтском шоссе, Цитадельской дороге, Цитадельском шоссе и улицам Литке и Гидростроителей, которые продлятся до 31 октября.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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