В Белоруссии на полгода запретили вывоз некоторых товаров. К ним относятся медицинские материалы, ядерные реакторы и пластилин для детей

Белоруссия с 23 сентября на полгода вводит запрет на вывоз за пределы государства ряда товаров. В опубликованный список входят более 250 кодов товарной номенклатуры. Соответствующий документ 22 сентября появился на национальном правовом интернет-портале.

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения», — говорится в постановлении.



При этом нововведение не распространяется на продукцию, которая сопровождается сертификатом о белорусском или российском происхождении, а также на товары с разовой лицензией на вывоз.

В опубликованный перечень входят материалы, используемые в медицине, например кетгут, гипс, хирургические нити, зубные цементы, препараты в виде геля для смазки частей тела при операциях или исследованиях, дезинфицирующие средства, одноразовые халаты, простыни и салфетки.

Кроме них в списке немало наименований товаров из вулканизованной резины — к ним относятся соски, уплотняющие прокладки, шайбы, а также различная одежда.

