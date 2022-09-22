В Белоруссии на полгода запретили вывоз некоторых товаров. К ним относятся медицинские материалы, ядерные реакторы и пластилин для детей

Белоруссия с 23 сентября на полгода вводит запрет на вывоз за пределы государства ряда товаров. В опубликованный список входят более 250 кодов товарной номенклатуры. Соответствующий документ 22 сентября появился на национальном правовом интернет-портале.
«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения», — говорится в постановлении.
При этом нововведение не распространяется на продукцию, которая сопровождается сертификатом о белорусском или российском происхождении, а также на товары с разовой лицензией на вывоз.
В опубликованный перечень входят материалы, используемые в медицине, например кетгут, гипс, хирургические нити, зубные цементы, препараты в виде геля для смазки частей тела при операциях или исследованиях, дезинфицирующие средства, одноразовые халаты, простыни и салфетки.
Кроме них в списке немало наименований товаров из вулканизованной резины — к ним относятся соски, уплотняющие прокладки, шайбы, а также различная одежда.
Под запрет попали стеклянные ёмкости: кувшины, горшки, банки, ампулы различных объёмов, и ёмкости из чёрных металлов.
В списке также указаны подъёмные краны, ядерные реакторы, машины, оборудование для производств, смартфоны, диски и некоторая бытовая техника, например стиральные машины и пылесосы.
Кроме того, в перечне говорится о линзах, зеркалах, микроскопах, лазерах, инструментах для черчения, аппаратуре для психологических тестов, определяющих способности, и пластилине для детской лепки.