Макрон призвал сделать всё для возвращения к переговорам по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что необходимо сделать всё для переговоров России и Украины. Однако, по его мнению, необходимо учитывать требования Киева, а также восстановление государственных границ в том виде, в каком «они существовали в феврале».

Об этом 22 сентября заявил французский лидер телеканалу BFM TV.





Макрон также рассказал, что Франция не воюет с Россией, но должна помогать Украине и убедить другие страны в усилении давления на Россию.