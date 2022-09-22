Макрон призвал сделать всё для возвращения к переговорам по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что необходимо сделать всё для переговоров России и Украины. Однако, по его мнению, необходимо учитывать требования Киева, а также восстановление государственных границ в том виде, в каком «они существовали в феврале».
Об этом 22 сентября заявил французский лидер телеканалу BFM TV.
Макрон также рассказал, что Франция не воюет с Россией, но должна помогать Украине и убедить другие страны в усилении давления на Россию.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия ведет борьбу не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом.