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    Макрон призвал сделать всё для возвращения к переговорам по Украине

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    Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что необходимо сделать всё для переговоров России и Украины. Однако, по его мнению, необходимо учитывать требования Киева, а также восстановление государственных границ в том виде, в каком «они существовали в феврале».

    Об этом 22 сентября заявил французский лидер телеканалу BFM TV.


    Макрон также рассказал, что Франция не воюет с Россией, но должна помогать Украине и убедить другие страны в усилении давления на Россию.

    Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия ведет борьбу не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом.

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