Автомобилист и пешеход не поделили дорогу у Владимирского собора. Участие приняла и группа поддержки

Конфликт с кулачным боем наблюдали утром пешеходы в центре Петербурга.
Драку или даже избиение сняли очевидцы на Владимирском проспекте у собора. Ролик выложили в сообществе «Мегаполис» 22 сентября.
На нем видно, как на безопасном островке бьют мужчину, он падает на асфальт.
ДТП и ЧП СПб
По данным «Фонтанки», пострадавший около полудня обратился в полицию Центрального района и сообщил о том, что стал жертвой агрессии водителя «Хендэ». Он якобы напал на него у дома 2 по Владимирскому проспекту и ударил.
Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства конфликта.