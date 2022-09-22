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    Автомобилист и пешеход не поделили дорогу у Владимирского собора. Участие приняла и группа поддержки

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    3 комментария

    Конфликт с кулачным боем наблюдали утром пешеходы в центре Петербурга.

    Драку или даже избиение сняли очевидцы на Владимирском проспекте у собора. Ролик выложили в сообществе «Мегаполис» 22 сентября.

    На нем видно, как на безопасном островке бьют мужчину, он падает на асфальт.

    ДТП и ЧП СПб

    По данным «Фонтанки», пострадавший около полудня обратился в полицию Центрального района и сообщил о том, что стал жертвой агрессии водителя «Хендэ». Он якобы напал на него у дома 2 по Владимирскому проспекту и ударил.

    Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства конфликта.

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