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    В Пушкинском районе ввели в эксплуатацию новый детский сад с бассейном

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    Детский садик на 240 детей в Пушкинском районе получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Как сообщает застройщик «Терминал-Ресурс», детское дошкольное учреждение рассчитано на детей от года до семи лет.

    Фото: Предоставлено компанией «Терминал-Ресурс»
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    Садик построили за рекордные полтора года и сдали раньше срока, после его передадут городу. Это второй социальный объект комплексной застройки «На Царскосельских холмах».

    Здание построено по индивидуальному проекту, по монолитно-кирпичной технологии, в соответствии со всеми нормами для детских учреждений.

    В садике помимо групповых помещений есть бассейн, залы для занятий музыкой и физкультурой. Для групп детей разных возрастов на территории создали закрытые прогулочные площадки с навесами.

    Всего на территории «Царскосельских холмов» предусмотрено 12 детских садов и 5 школ.

    Фото: Предоставлено компанией «Терминал-Ресурс»

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