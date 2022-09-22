В Пушкинском районе ввели в эксплуатацию новый детский сад с бассейном

Детский садик на 240 детей в Пушкинском районе получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Как сообщает застройщик «Терминал-Ресурс», детское дошкольное учреждение рассчитано на детей от года до семи лет.

Садик построили за рекордные полтора года и сдали раньше срока, после его передадут городу. Это второй социальный объект комплексной застройки «На Царскосельских холмах».



Здание построено по индивидуальному проекту, по монолитно-кирпичной технологии, в соответствии со всеми нормами для детских учреждений.

