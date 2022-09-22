Сериал «Андор» по вселенной «Звездных войн»: приключения Штирлица и Бендера в далекой галактике

На канале Disney+ 21 сентября выложили сразу три серии «Андора» — нового сериала во вселенной «Звездных войн» про то, как простой воришка стал революционером и борцом с Империей.



Фото: Кинопоиск Поделиться Поделиться





На какой-то неприветливой дождливой планете в бар заходит бородатый мужчина с бегающими глазами. Его зовут Кассиан Андор (Диего Луна), и он ищет свою давно потерянную сестру. К нему привязываются местные полицейские, слово за слово — и два трупа в переулке. Могло повезти: шефу полиции как раз рапортовать наверх об уровне преступности, и он предпочел бы двойное убийство списать на несчастный случай, — но его амбициозный юный зам (Кайл Соллер) считает иначе и открывает на Андора настоящую охоту. Улететь с планеты стоит больших денег, и единственный шанс их заработать — это продать дорогое устройство таинственному покупателю (Стеллан Скарсгард). Однако многие коллеги (Андор работает на какой-то разборке списанных звездолетов) на Андора точат зуб. И не торопятся помогать, а кто-то и готов сдать его с потрохами.



Фото: Кинопоиск Поделиться Поделиться





Давным-давно в далёкой-далёкой галактике, а точнее — в США в 1977 году, — Джордж Лукас снял «Звездные войны», которые тогда еще не были никаким эпизодом 4-м. С тех пор несколько злых и добрых империй поднялось и рухнуло, войны, к сожалению, никуда не делись, а вселенная «Звездных войн» разрослась неимоверно, как та самая галактика. Особенно в этом смысле богатый урожай сейчас, когда «Дисней» перекупил вселенную у «Лукасфильм» — и фактически перезапустил всю серию, причем она распустилась, как инопланетный кальмар, во все стороны. Трилогия 7–9-го эпизодов — та же наивная, слегка экзальтированная космическая опера. Но есть и сериал «Мандалорец» в духе спагетти-вестернов, и «Книга Бобы Фетта» про космического крестного отца, и «Оби-Ван Кеноби» — сущая мелодрама… Одни провальные, другие удачные, но важно, что этих попыток много.



Одним из самых успешных и оригинальных был фильм «Изгой-один» — про рядовых повстанцев, сражающихся с Империей, и одну неизвестную, но важную миссию. Это настоящее военное кино: здесь нет джедаев с мечами и чудесных спасений, а только простые люди далекой галактики, которые умирают, увы, один за другим. Погиб и герой мексиканского актера Диего Луны, партизан и шпион Кассиан Андор. Но он настолько полюбился зрителям, да и самому Луне, что вот, пожалуйте, целый одноименный сериал про Андора и про то, как из разочарованного и потерянного индивидуума он превратился в человека, готового пожертвовать жизнью за свои взгляды и за других.



Луна выступил в качестве одного из продюсеров. А шоураннером и сценаристом «Андора» стал Тони Гилрой, который работал и над «Изгоем». Стоит посмотреть на его фильмографию, как сразу становится примерно ясно, чего ждать: это человек, который писал сценарии ко всем фильмам про Джейсона Борна, к «Большой игре», а снял как режиссер — «Майкла Клейтона» и «Ничего личного». То есть мастерски освоил пространство политического и корпоративного триллера. В «Изгое» ему, видно, не хватило места или уверенности разгуляться, а еще крутили руки продюсеры — поэтому там всё-таки еще нет-нет да проскакивает дух лукасовских блокбастеров. А вот «Андор» перещеголял даже «Мандалорца» и «Бобу Фетта», в которых довольно много бытовухи, цинизма и повседневности.



Это совсем другое: планеты, где происходит действие сериала Гилроя, Морлана-один и Феррикс — не экзотические оазисы увлекательных приключений, а что-то вроде смеси промзоны и Восточного Берлина эпохи ГДР. Планеты Плюк из данелиевской «Кин-дза-дза» и Саракш из «Обитаемого острова» тоже, видно находятся где-то поблизости. Трудно поверить, что в этой же вселенной живет грозный Дарт Вейдер, творит мрачное колдовство Император и лихачит Хан Соло. Главное чувство, которое тут излучают вечный дождь, грязь и ржавчина, — это обыденность и безнадёга. Как банально безнадёжен и тоталитарный режим, в котором происходит дело. Инопланетяне и дроиды здесь есть, но это не удивительные существа, а бесправные нацмены.



Сам Андор, кстати, тоже (и тут мексиканский акцент Диего Луны работает на сюжет) с какой-то дикой планеты, которую перекопала Империя на полезные ископаемые: про его детство рассказывает отдельная арка сюжета. Между прочим, маленького Андора усыновила героиня, которую играет английская актриса Фиона Шоу — лучше всего известная по роли тёти Петунии из «Гарри Поттера». Правда, Петуния — стерва, а здешняя приемная мама беспримерно добра. Зато и сам Андор — далеко не Гарри: эгоистичный, ушлый тип, хотя и не без остап-бендеровской харизмы. А иначе тут не выжить.



Планету держит в кулаке какая-то имперская госкорпорация, и все первые две серии Андор пытается то раздобыть денег, то задобрить сослуживцев — это скорее психологический триллер с социальным подтекстом, чем что-то отдаленно напоминающее космооперу. Даже операторская работа с крупными планами лиц, даже нарочито медленный темп — это что-то из Балабанова или Германа, что ли. Только к концу третьей серии кольцо вокруг Андора сжимается, и шоу, как бы опомнившись, выдает экшен-сцену; но даже выстрелы бластеров тут не пищат знакомым задорным «пиу-пиу»: мрачно свистят они, как пули у виска.



Получится ли из «Андора» космические «17 мгновений весны» или, скажем, галактическая «Мать» Горького — будет видно дальше. Впереди ещё большая часть первого сезона, а потом и второй. Но ясно одно: это интереснейший эксперимент на жанровом поле. Не очень понятно только, для кого он предназначен. Фанаты классических «Звездных войн» могут не оценить медленный темп и мрачную эстетику, а любители триллеров шарахнутся от фантастического антуража. Но тем более радует такая смелая попытка обойти рамки и взлететь над привычным — как настоящие джедаи. «Не пытайся — делай», как говорил магистр Йода.



Федор Дубшан, специально для «Фонтанки.ру»

