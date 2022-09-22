Байкера, задавившего пенсионера на Кубинской, приговорили к колонии

Суд в Петербурге вынес приговор мотоциклисту, который весной прошлого года сбил пожилого пешехода в Московском районе и скрылся. Травмы, полученные пенсионером, оказались смертельными.
ДТП произошло в апреле 2021 года на Кубинской улице. Молодой человек 25 лет ехал на мотоцикле Yamaha, не имея прав соответствующей категории и на скорости порядка 107 км/ч сбил 73-летнего мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода сообщает 22 сентября пресс-служба прокуратуры Петербурга. После этого байкер с места происшествия скрылся, не сообщив о ДТП в полицию. Пожилой пешеход получил тяжелые травмы. Тем же вечером он скончался от них в больнице.
Суд признал мотоциклиста виновным по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места ДТП) и приговорил к 4,6 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2,5 года. Приговор в законную силу пока не вступил.