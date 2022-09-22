    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, с-в

    767мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.87eur60.21
    ТЕМА ДНЯ

    Частичная мобилизация – главное

    Как устроиться на заводПраво на отсрочкуТекст указа о мобилизацииКого будут призыватьОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Байкера, задавившего пенсионера на Кубинской, приговорили к колонии

    1783
    3 комментария

    Суд в Петербурге вынес приговор мотоциклисту, который весной прошлого года сбил пожилого пешехода в Московском районе и скрылся. Травмы, полученные пенсионером, оказались смертельными.

    ДТП произошло в апреле 2021 года на Кубинской улице. Молодой человек 25 лет ехал на мотоцикле Yamaha, не имея прав соответствующей категории и на скорости порядка 107 км/ч сбил 73-летнего мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода сообщает 22 сентября пресс-служба прокуратуры Петербурга. После этого байкер с места происшествия скрылся, не сообщив о ДТП в полицию. Пожилой пешеход получил тяжелые травмы. Тем же вечером он скончался от них в больнице.

    Суд признал мотоциклиста виновным по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места ДТП) и приговорил к 4,6 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2,5 года. Приговор в законную силу пока не вступил.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close