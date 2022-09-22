В Петербурге ищут иностранца, который в коммуналке предлагал 9-летней взрослые отношения

Жительница Колпино разговорила дочь и узнала о том, что её домогается сосед по коммуналке.



В полицию 34-летняя жительница Павловской улицы обратилась накануне около шести вечера, стало известно «Фонтанке» 22 сентября. Она, по предварительной информации, сообщила, что её 9-летняя дочь призналась, что к ней 9 сентября в коридоре пристал сосед и совершил насильственные действия сексуального характера.



Мужчина — 51-летний гражданин Узбекистана, который встал на миграционный учет в августе этого года.

