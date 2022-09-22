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    В Петербурге ищут иностранца, который в коммуналке предлагал 9-летней взрослые отношения

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    4 комментария

    Жительница Колпино разговорила дочь и узнала о том, что её домогается сосед по коммуналке.

    В полицию 34-летняя жительница Павловской улицы обратилась накануне около шести вечера, стало известно «Фонтанке» 22 сентября. Она, по предварительной информации, сообщила, что её 9-летняя дочь призналась, что к ней 9 сентября в коридоре пристал сосед и совершил насильственные действия сексуального характера.

    Мужчина — 51-летний гражданин Узбекистана, который встал на миграционный учет в августе этого года.

    Его приметы отправили патрульным.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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