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    Росморпорт обратился с иском к судостроительной компании из Нидерландов. От фирмы требуют больше 323 млн руб.

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    ФГУП «Росморпорт» обратилось с иском к судостроительной компании Damen Shipyards Gorinchem B.V. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в картотеке арбитражных дел.

    Госпредприятие требует от фирмы более 323 млн руб. Заявление, как указывается, подано 21 сентября.

    В 2019 году Damen Shipyards Gorinchem B.V. поставила для трёх филиалов Росморпорта три буксира ледового класса ASD 3010 Ice. Они отправились в морские порты в Ванино, Владивостоке и Санкт-Петербурге.

    ФГУП «Росморпорт» — государственное предприятие, призванное содействовать развитию морского транспорта РФ.

    Damen Shipyards Gorinchem B.V. — штаб-квартира голландской судостроительной компании Damen Shipyards Group.

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