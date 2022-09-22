Росморпорт обратился с иском к судостроительной компании из Нидерландов. От фирмы требуют больше 323 млн руб.

ФГУП «Росморпорт» обратилось с иском к судостроительной компании Damen Shipyards Gorinchem B.V. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в картотеке арбитражных дел.



Госпредприятие требует от фирмы более 323 млн руб. Заявление, как указывается, подано 21 сентября.



В 2019 году Damen Shipyards Gorinchem B.V. поставила для трёх филиалов Росморпорта три буксира ледового класса ASD 3010 Ice. Они отправились в морские порты в Ванино, Владивостоке и Санкт-Петербурге.

