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    Самосвалы раскидало по отбойникам на трассе «Нарва». Водители крадутся по «встречке»

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    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Два большегруза не разъехались на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти утром 22 сентября. Авария собрала пробку в обе стороны.

    Сообщение о ДТП поступило в 10:13, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На 107-м километре федеральной автодороги А-180 «Нарва» столкнулись два грузовых автомобиля. Один из них опрокинулся, второй частично съехал в кювет. На кадрах с места ДТП видно, что участниками аварии стали два самосвала, груз из опрокинувшегося высыпался на дорогу и обочину, второй протаранил отбойник.

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    Пострадавших в аварии нет, добавили в дорожном управлении. На месте находятся сотрудники ГИБДД и представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Движение затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор длиной около полукилометра наблюдается в обе стороны. На записи очевидца видно, что для проезда осталась одна полоса и водителям приходится аккуратно объезжать по встречной.

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