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    ФСБ: На газопроводе предотвращен теракт, задержан агент СБУ

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    4 комментария

    На газопроводе, осуществляющем поставки энергоносителей в Турцию и Европу, предотвращен теракт. Об этом 22 сентября сообщает ФСБ, передает ТАСС.

    Как рассказали в центре общественных связей спецслужбы, теракт готовил агент службы безопасности Украины (СБУ) по заданию украинских спецслужб. Задержан он и четверо пособников.

    Все задержанные — граждане России. Обнаружены средства связи с перепиской и переговорами с куратором из СБУ, инструкции по сборке взрывного устройства и переводу денежных средств, а также координаты места совершения подрыва.

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    Комментарии 4

    26586993722 Сен 2022 в 10:53
    Это ж просто смешно, на кой им рискуя, подрывать газопровод, на территори России, если он имеется на их территории?!
    Ну ФСБ то себе премию выписало, за удачную спецоперацию?!
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