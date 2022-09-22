ФСБ: На газопроводе предотвращен теракт, задержан агент СБУ

На газопроводе, осуществляющем поставки энергоносителей в Турцию и Европу, предотвращен теракт. Об этом 22 сентября сообщает ФСБ, передает ТАСС.
Как рассказали в центре общественных связей спецслужбы, теракт готовил агент службы безопасности Украины (СБУ) по заданию украинских спецслужб. Задержан он и четверо пособников.
Все задержанные — граждане России. Обнаружены средства связи с перепиской и переговорами с куратором из СБУ, инструкции по сборке взрывного устройства и переводу денежных средств, а также координаты места совершения подрыва.