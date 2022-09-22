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    В баскетбольный «Зенит» перешел французский защитник Эртель, и его сразу выгнали из сборной

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    4 комментария

    Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с французским защитником Томасом Эртелем. Соглашение с 33-летним баскетболистом подписано на один год с возможностью продления еще на год.

    Сразу после объявления о сделке стало известно об отстранении игрока Томаса Эртеля от выступления за сборную Франции. Ранее Французская федерация баскетбола обязала всех французских игроков подписать обязательство не переходить в российские и белорусские команды. Бумагу подписал также и Эртель.

    «Мы рады приветствовать Томаса в нашей команде. Это отличный игрок с огромным опытом выступлений на высшем уровне. Мы верим, что Томас Эртель поможет нам достичь целей, которые мы поставили на этот сезон», — заявил главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.

    В 2017 году Эртель подписал контракт с «Барселоной». В столице Каталонии он играл на протяжении трех с половиной лет, а в январе 2021 года заключил соглашение с АСВЕЛом и перебрался обратно на родину. С командой из Лиона нынешний защитник «Зенита» выиграл чемпионат Франции, а по окончании сезона перешел в мадридский «Реал». В сезоне-2021/2022 Томас Эртель провёл 27 матчей в Евролиге, в 14 из которых выходил в стартовом составе.

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    Комментарии 4

    Контрабанда22 Сен 2022 в 10:49
    одноногий, одноглазый, однорукий
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