В баскетбольный «Зенит» перешел французский защитник Эртель, и его сразу выгнали из сборной

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с французским защитником Томасом Эртелем. Соглашение с 33-летним баскетболистом подписано на один год с возможностью продления еще на год.



Сразу после объявления о сделке стало известно об отстранении игрока Томаса Эртеля от выступления за сборную Франции. Ранее Французская федерация баскетбола обязала всех французских игроков подписать обязательство не переходить в российские и белорусские команды. Бумагу подписал также и Эртель.

