Полиция Петербурга искала таксиста, пристававшего к юной пассажирке, а нашла водителя пассажирского автобуса

Подозреваемого в развратных действиях в отношении школьницы в такси задержали в центре Петербурга.



В полицию о том, что мужчина приставал к её 12-летней дочери во время поездки у дома 112 по Московскому проспекту, накануне около двух часов дня сообщила 42-летняя местная жительница, стало известно «Фонтанке» 22 сентября.



Оперативники задержали подозреваемого — 34-летнего мужчину — на Мытнинской улице. Выяснилось, что извозом он занимается в свободное от основной работы время. А так он работает водителем пассажирского автобуса.

