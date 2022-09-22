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    Полиция Петербурга искала таксиста, пристававшего к юной пассажирке, а нашла водителя пассажирского автобуса

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    1 комментарий

    Подозреваемого в развратных действиях в отношении школьницы в такси задержали в центре Петербурга.

    В полицию о том, что мужчина приставал к её 12-летней дочери во время поездки у дома 112 по Московскому проспекту, накануне около двух часов дня сообщила 42-летняя местная жительница, стало известно «Фонтанке» 22 сентября.

    Оперативники задержали подозреваемого — 34-летнего мужчину — на Мытнинской улице. Выяснилось, что извозом он занимается в свободное от основной работы время. А так он работает водителем пассажирского автобуса.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 1

    ProstoZloy22 Сен 2022 в 10:49
    "извозом он занимается в свободное от основной работы время. А так он работает водителем пассажирского автобуса."
    И насколько безопасно ехать в транспорте, водитель которого целыми сутками напролет крутит баранку? Впрочем, недавняя идея привлекать пилотов к техническому обслуживанию авиалайнеров похлеще будет!
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