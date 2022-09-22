Даже если у вас есть «иммунитет». На фоне мобилизации резко подскочило число фишинговых сайтов, зарабатывающих на тревоге граждан

На фоне заявления Путина о частичной мобилизации активизировались мошенники, которые зарабатывают на тревоге граждан. Эксперты, по данным «Коммерсанта», 21 сентября зафиксировали резкий рост числа фишинговых сайтов, где «продают» фальшивые медицинские справки, обещают отсрочку от армии или исключение из списков, также увеличилось количество рассылок писем и звонков с подменных номеров.
По подсчётам Google Trends, в первой половине дня в среду количество пользовательских запросов со словами «отсрочка» и «кто в запасе» достигло 100 баллов — это наивысший уровень популярности. По словам экспертов по кибербезопасности, первые жертвы — это люди, которые из-за стресса покупаются на предложения мошенников, например платят за «исключение из списков мобилизованных». Даже те люди, у которых есть «иммунитет» к традиционным поводам для мошенничества, сейчас могут стать уязвимыми.
«Ситуация нестандартная, и многие к ней окажутся не готовы, особенно на первом этапе, когда много противоречивой информации, даже официальной», — предупреждает собеседник издания, работающий на рынке кибербезопасности.
Организации и банки пока не наблюдают всплеска таких рассылок, но уже готовятся. К ним, в частности, могут приходить сообщения с требованием предоставить данные сотрудников.
В Минцифры подтверждают, что всплеск активности мошенников обычно «наблюдается в течение 24–48 часов с момента любой значимой информационной волны». Например, так было сразу после начала военной спецоперации на Украине и в начале пандемии коронавируса. В Роскомнадзоре заверяют, что ограничивают доступ к таким сайтам.