Даже если у вас есть «иммунитет». На фоне мобилизации резко подскочило число фишинговых сайтов, зарабатывающих на тревоге граждан

На фоне заявления Путина о частичной мобилизации активизировались мошенники, которые зарабатывают на тревоге граждан. Эксперты, по данным «Коммерсанта» , 21 сентября зафиксировали резкий рост числа фишинговых сайтов, где «продают» фальшивые медицинские справки, обещают отсрочку от армии или исключение из списков, также увеличилось количество рассылок писем и звонков с подменных номеров.

По подсчётам Google Trends, в первой половине дня в среду количество пользовательских запросов со словами «отсрочка» и «кто в запасе» достигло 100 баллов — это наивысший уровень популярности. По словам экспертов по кибербезопасности, первые жертвы — это люди, которые из-за стресса покупаются на предложения мошенников, например платят за «исключение из списков мобилизованных». Даже те люди, у которых есть «иммунитет» к традиционным поводам для мошенничества, сейчас могут стать уязвимыми.

«Ситуация нестандартная, и многие к ней окажутся не готовы, особенно на первом этапе, когда много противоречивой информации, даже официальной», — предупреждает собеседник издания, работающий на рынке кибербезопасности.

Организации и банки пока не наблюдают всплеска таких рассылок, но уже готовятся. К ним, в частности, могут приходить сообщения с требованием предоставить данные сотрудников.



В Минцифры подтверждают, что всплеск активности мошенников обычно «наблюдается в течение 24–48 часов с момента любой значимой информационной волны». Например, так было сразу после начала военной спецоперации на Украине и в начале пандемии коронавируса. В Роскомнадзоре заверяют, что ограничивают доступ к таким сайтам.

