    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, с-в

    767мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.87eur60.21
    ТЕМА ДНЯ

    Частичная мобилизация – главное

    Как устроиться на заводПраво на отсрочкуТекст указа о мобилизацииКого будут призыватьОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Даже если у вас есть «иммунитет». На фоне мобилизации резко подскочило число фишинговых сайтов, зарабатывающих на тревоге граждан

    3124
    2 комментария

    На фоне заявления Путина о частичной мобилизации активизировались мошенники, которые зарабатывают на тревоге граждан. Эксперты, по данным «Коммерсанта», 21 сентября зафиксировали резкий рост числа фишинговых сайтов, где «продают» фальшивые медицинские справки, обещают отсрочку от армии или исключение из списков, также увеличилось количество рассылок писем и звонков с подменных номеров.

    По подсчётам Google Trends, в первой половине дня в среду количество пользовательских запросов со словами «отсрочка» и «кто в запасе» достигло 100 баллов — это наивысший уровень популярности. По словам экспертов по кибербезопасности, первые жертвы — это люди, которые из-за стресса покупаются на предложения мошенников, например платят за «исключение из списков мобилизованных». Даже те люди, у которых есть «иммунитет» к традиционным поводам для мошенничества, сейчас могут стать уязвимыми.

    «Ситуация нестандартная, и многие к ней окажутся не готовы, особенно на первом этапе, когда много противоречивой информации, даже официальной», — предупреждает собеседник издания, работающий на рынке кибербезопасности.

    Организации и банки пока не наблюдают всплеска таких рассылок, но уже готовятся. К ним, в частности, могут приходить сообщения с требованием предоставить данные сотрудников.

    В Минцифры подтверждают, что всплеск активности мошенников обычно «наблюдается в течение 24–48 часов с момента любой значимой информационной волны». Например, так было сразу после начала военной спецоперации на Украине и в начале пандемии коронавируса. В Роскомнадзоре заверяют, что ограничивают доступ к таким сайтам.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    Басик22 Сен 2022 в 09:55
    Действительно решиться на такое было очень тяжело. Сколько моральных страданий и мук он перенес, но нашел в себе мужество остаться в тылу. Почетную обязанность умереть за ...? оставил для других. Пусть их назовут героями, а он останется в памяти благодарных потомков скромным, рядовым депутатом. Честь и почет настоящему мужику Вяткину!!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close