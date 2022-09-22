Человеческий скелет нашли в заброшенном доме на юге Петербурга

Полицейский обходил с дозором Шушары и нашел в пустующем домике останки человека.
Коллегам о находке старший инспектор сообщил накануне около 11 утра, стало известно «Фонтанке» 22 сентября.
Вскоре к заброшенному строению на углу Петербургского шоссе и Шушарской дороги приехала следственно-оперативная группа.
В здании обнаружили скелетированный труп, предположительно мужчины. Судя по его состоянию, в доме мертвец пролежал долго.
Останки направлены в морг для установления причины смерти и личности погибшего.