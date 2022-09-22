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    Человеческий скелет нашли в заброшенном доме на юге Петербурга

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    5 комментариев

    Полицейский обходил с дозором Шушары и нашел в пустующем домике останки человека.

    Коллегам о находке старший инспектор сообщил накануне около 11 утра, стало известно «Фонтанке» 22 сентября.

    Вскоре к заброшенному строению на углу Петербургского шоссе и Шушарской дороги приехала следственно-оперативная группа.

    В здании обнаружили скелетированный труп, предположительно мужчины. Судя по его состоянию, в доме мертвец пролежал долго.

    Останки направлены в морг для установления причины смерти и личности погибшего.

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    Комментарии 5

    26703674722 Сен 2022 в 10:17
    Отмучался Раб божий.
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