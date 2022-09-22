Несовершеннолетний самокатчик попал в больницу с Рашетовой: его сбили прямо на тротуаре

На севере Петербурга водитель совершил ДТП на тихой улице, не убедившись в безопасности поворота. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 сентября.



ДТП произошло вчера в 9 часов на Рашетовой улице, 9, что между Удельной и парком Сосновка. По предварительным данным, 48-летний петербуржец на автомобиле «Рено Симбол» решил свернуть во двор налево, но не убедился в безопасности манёвра и сбил 16-летнего юношу на самокате, который двигался по тротуару в попутном направлении.

