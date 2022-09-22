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    Несовершеннолетний самокатчик попал в больницу с Рашетовой: его сбили прямо на тротуаре

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    7 комментариев

    На севере Петербурга водитель совершил ДТП на тихой улице, не убедившись в безопасности поворота. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 сентября.

    ДТП произошло вчера в 9 часов на Рашетовой улице, 9, что между Удельной и парком Сосновка. По предварительным данным, 48-летний петербуржец на автомобиле «Рено Симбол» решил свернуть во двор налево, но не убедился в безопасности манёвра и сбил 16-летнего юношу на самокате, который двигался по тротуару в попутном направлении.

    Молодой человек получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, у него повреждены зубы. В состоянии средней степени тяжести его доставили в детскую больницу имени Раухфуса. Про него известно, что он учится на первом курсе Института среднего профессионального образования.

    Водитель, по данным «Фонтанки», довольно аккуратный. В этом и прошлом году его ни разу не привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

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    Комментарии 7

    А1357922 Сен 2022 в 09:26
    Сам водитель, но должен признать, что очень часто вижу водятлов, даже не догадывающихся, что при въезде во двор и выезде из двора надо пропускать тех, кто движется по тротуару.
    +2−1
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